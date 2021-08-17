Киев: Установление власти «Талибана» ставит вопрос об эффективности Запада как мировой силы



Установление власти «Талибана» стало страшным ударом для Запада, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Сейчас это все происходит накануне 20-й годовщины атаки на башни-близнецы. 11 сентября 2001 года, и тогда при власти в Афганистане был «Талибан». После этой атаки началась война в Афганистане, и «Талибан» вытеснили. Сейчас, через 20 лет, будут вспоминать имена погибших (во время теракта в США), и опять «Талибан» будет при власти в Афганистане», – сказал Кулеба в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».

По его словам, эти события стали для Запада «страшным ударом», от него будет «очень тяжело оправиться», это ставит вопрос об «эффективности Запада как мировой силы».

Украинский министр добавил, что приход талибов к власти откатил развитие страны на 20 лет.

Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.