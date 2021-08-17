США планируют эвакуировать из Кабула до 9 тыс человек в день



США стремятся в кратчайшие сроки увеличить количество людей, эвакуируемых из кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая, до 5000-9000 человек в день.

Об этом заявил на брифинге в Пентагоне генерал-майор Хэнк Тейлор, специалист по логистике Объединенного комитета начальников штабов.

По его словам, за прошедшие сутки из воздушной гавани было вывезено от 700 до 800 пассажиров, включая 165 граждан США (остальные — афганцы, ищущие статуса беженца в США, и граждане третьих стран).

Американский генерал заверил, что на данный момент обстановка в аэропорту Кабула спокойная. Тейлор отметил, что турецкие военные “продолжают оказывать помощь в обеспечении безопасности и управлении аэропортом”.

По его словам, до сегодняшнего дня каких-либо нападений или угроз аэропорту со стороны “Талибан” не было. Представитель Пентагона отметил, что американские военные контактируют с талибами в целях обеспечения безопасности авиагавани.