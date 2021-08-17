Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила свою работу



Состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, говорится в сообщении на сайте правительства России.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, зампред правительства РФ Алексей Оверчук и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы.

На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 11 января 2021 года.