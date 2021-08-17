Представитель «Талибана»: Афганистан будет государством, свободным от наркотиков

17 августа, 20:31

Представитель движения «Талибан»Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет производить наркотики.

«Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков… Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков… С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», — заявил Муджахид на пресс-конференции.

По словам представителя талибов, для осуществления этой цели стране понадобится международная помощь, чтобы обеспечить жителям возможность выращивать другие культуры.

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Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила свою работу

17 августа, 20:39


Состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, говорится в сообщении на сайте правительства России.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, зампред правительства РФ Алексей Оверчук и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы.

На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 11 января 2021 года.