Представитель «Талибана»: Афганистан будет государством, свободным от наркотиков

Представитель движения «Талибан»Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет производить наркотики.
«Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков… Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков… С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», — заявил Муджахид на пресс-конференции.
По словам представителя талибов, для осуществления этой цели стране понадобится международная помощь, чтобы обеспечить жителям возможность выращивать другие культуры.