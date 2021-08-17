Афганская армия отбила у «Талибана» район Чарикар

17 августа, 20:27


Силы вице-президента Амрулла Салеха отбили у «Талибан» район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула, сообщил РИА Новости военный источник в афганской столице.

«Бои сейчас идут в районе Панджшера», — сказал источник.

В регион сейчас направляются десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума.

Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога через тоннель Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

Ранее Салех заявил, что в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани остался в стране и, согласно конституции, является временным главой государства.

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Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила свою работу

17 августа, 20:39


Состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, говорится в сообщении на сайте правительства России.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, зампред правительства РФ Алексей Оверчук и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы.

На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 11 января 2021 года.