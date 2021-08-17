Афганская армия отбила у «Талибана» район Чарикар



Силы вице-президента Амрулла Салеха отбили у «Талибан» район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула, сообщил РИА Новости военный источник в афганской столице.

«Бои сейчас идут в районе Панджшера», — сказал источник.

В регион сейчас направляются десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума.

Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога через тоннель Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

Ранее Салех заявил, что в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани остался в стране и, согласно конституции, является временным главой государства.