«Талибан» обещает афганскому народу позитивные изменения

17 августа, 19:37


Представитель «Талибан» Забихулла Муджахид провёл первую официальную пресс-конференцию.

Он отметил, что отныне женщины смогут получать образование, в том числе в университетах, и будут иметь право на работу. Ношения паранджи от женщин требовать не будут, достаточно только платка.

По словам Муджахида, Эмират не будет никому мстить и не собирается ни с кем враждовать.

«Лидеры Исламского Эмирата отдали распоряжение о всеобщем помиловании. В Афганистане будет сформировано сильное инклюзивное исламское правительство. «Талибан» гарантирует безопасность иностранных посольств и международных организаций. Движение не позволит использовать территорию Афганистана против кого-либо. «Талибан» считает себя вправе вводить исламские законы в Афганистане и жить в соответствии с местными обычаями. Помимо этого, «Талибан» обещает афганскому народу позитивные изменения в повседневной жизни», — подчеркнул он.

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Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила свою работу

17 августа, 20:39


Состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, говорится в сообщении на сайте правительства России.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, зампред правительства РФ Алексей Оверчук и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы.

На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 11 января 2021 года.