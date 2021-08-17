В «Талибан» обещают соблюдать свободу СМИ в Афганистане



Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид в направленном организации «Репортеры без границ» (RSF) обращении пообещал, что в Афганистане будет соблюдаться свобода слова, сообщается в коммюнике организации.

«Мы будем уважать свободу прессы, потому что информация будет полезна для общества и в то же время может помочь исправить ошибки руководителей. Этим заявлением в адрес «Репортеров без границ» (RSF) мы говорим миру, что признаем важность СМИ», — говорится в заявлении представителя движения, которое процитировано на сайте организации.

«Пятнадцатого августа официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что движение будет уважать свободу прессы в стране. В то время как установление контроля вызывает панику как в столице Кабуле, так и в остальной части страны, это заявление явно не вызывает большого доверия», — говорится в коммюнике на сайте «Репортеров без границ».