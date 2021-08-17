В «Талибан» обещают соблюдать свободу СМИ в Афганистане

17 августа, 19:14


Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид в направленном организации «Репортеры без границ» (RSF) обращении пообещал, что в Афганистане будет соблюдаться свобода слова, сообщается в коммюнике организации.

«Мы будем уважать свободу прессы, потому что информация будет полезна для общества и в то же время может помочь исправить ошибки руководителей. Этим заявлением в адрес «Репортеров без границ» (RSF) мы говорим миру, что признаем важность СМИ», — говорится в заявлении представителя движения, которое процитировано на сайте организации.

«Пятнадцатого августа официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что движение будет уважать свободу прессы в стране. В то время как установление контроля вызывает панику как в столице Кабуле, так и в остальной части страны, это заявление явно не вызывает большого доверия», — говорится в коммюнике на сайте «Репортеров без границ».

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Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила свою работу

17 августа, 20:39


Состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, говорится в сообщении на сайте правительства России.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, зампред правительства РФ Алексей Оверчук и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы.

На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 11 января 2021 года.