Турция изучает возможности размещения войск в Кабуле после победы талибов



Турецкие власти рассматривают варианты сохранения военного контингента в международном аэропорту Кабула, сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники в правительстве.

Анкара и Вашингтон уже несколько месяцев обсуждают план, согласно которому турецкие военные продолжат охранять аэропорт Кабула после ухода американцев.

Но после того как «Талибан» 15 августа взял под контроль столицу страны, а афганское правительство пало, соглашение между Турцией и США оказалось под вопросом.

На вопрос о том, что в этой связи предпримет Анкара, турецкие официальные лица ответили, что Республика поддерживает дипломатические отношения с Афганистаном на протяжении последних 100 лет и между двумя странами существуют глубокие культурные связи.

«В настоящее время у нас нет договоренности о том, чтобы оставаться в Кабуле. Однако мы постараемся начать переговоры с талибами, чтобы увидеть, хотят ли они, чтобы мы сохранили свое присутствие, что было бы естественно для нас, учитывая глубокие связи», – заявил турецкий чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

«Турция по-прежнему может обеспечить безопасность аэропорта и помочь талибам получить дипломатическое присутствие в Кабуле. Это могло бы помочь им получить желаемое дипломатическое признание. Если они не хотят нашего присутствия, мы можем уйти», – добавил чиновник.

Официальные лица также подчеркнули, что, несмотря на участие в миссии НАТО в Афганистане, Анкара никогда не выполняла боевых задач против талибов, но пыталась поддержать госинституты страны.

«Мы не захватчики, и талибы это знают. В любом случае у нас там всего 600 военнослужащих», – сказал источник.