В Грузии за сутки коронавирусом заболели 6208 человек, скончались 47

За последние сутки в Грузии коронавирус выявлен еще у 6 208 человек, 47 человек скончались.

Об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению страны.

Таким образом, число заразившихся COVID-19 в соседней стране возросло до 490 462, а число умерших — до 6 483.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 3 539 человек, а в целом — 429 190.

На сегодняшний день в больницах проходят лечение 54 763 человека.