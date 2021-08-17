Пентагон предоставит еще две военные базы в США для размещения афганцев

17 августа, 10:06

Американское министерство обороны предоставит две военные базы в США для размещения нескольких тысяч жителей Афганистана, которых эвакуируют из республики после того, как радикальное движение «Талибан» установило контроль над страной. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в беседе с журналистами, передает ТАСС.

«Что касается поддержки уязвимых или подверженных риску афганских граждан, то вчера [в воскресенье — ред.] министр [обороны США Ллойд Остин] одобрил запрос Госдепартамента о помощи в транспортировке и временном размещении подверженных риску афганских соискателей специальной иммиграционной визы, их семей и других лиц», — отметил он. Кирби добавил, что оборонное ведомство в данный момент нашло две подходящие военные базы для размещения афганцев, однако отказался их называть. Как отмечают местные СМИ, речь идет о Форт-Блисс (штат Техас) и Форт-Маккой (штат Висконсин).

Часть жителей Афганистана уже направляют в Форт-Ли (штат Вирджиния). По словам пресс-секретаря, Пентагон ожидает, что «через три-четыре недели» на этих трех базах можно будет разместить до 22 тыс. афганцев. «Мы не получим эту возможность [разместить 22 тыс. человек] сразу, потребуется некоторое время для их организации», — пояснил он.

Кирби добавил, что ВС США отправляют афганцев в третью «страну-партнер», отказавшись назвать ее. «Я не вправе называть ее в данный момент, но мы работаем с одной из стран региона и пытаемся договориться с другими странами, чтобы они по крайней мере служили в качестве промежуточного пункта, когда мы будем вывозить людей, чтобы мы могли провести некоторого рода распределение и затем помочь с последующей транспортировкой из этих мест», — добавил он.

В понедельник вечером северомакедонский портал «Фактор» сообщил, что принять беженцев из Афганистана готовится Албания. По его данным, 22 августа в эту страну прибудут 250 афганцев, работавших на американские структуры в Афганистане, и члены их семей. «В последние дни американское правительство обратилось к Албании с просьбой оценить, может ли она использоваться как транзитная зона для ряда афганских политических иммигрантов, конечным пунктом назначения которых является США. Является бесспорным, что мы не откажемся», — приводит портал слова премьер-министра Албании Эди Рамы.

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Алиев рассказал об ожесточенных боях на Муровдаге в период войны

17 августа, 11:30

«В результате военной операции наши земли были освобождены от оккупации. Вторая карабахская война войдет в историю как наша славная Победа. В результате победы Кельбаджарский район вместе с Лачинским и Агдамским районами был освобожден от оккупантов. Армения подписала этот акт о капитуляции 10 ноября и обязалась вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы».

Такое мнение выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии поднятия государственного флага в Кельбаджаре 16 августа.

Президент подчеркнул, что северная часть Кельбаджара была освобождена вооруженными силами Азербайджана в ходе боевых действий в первые дни Второй карабахской войны.

«Шли ожесточенные бои на территории вершины Муров и окрестностей, у нас были шехиды. Однако мы взяли стратегические высоты, и эти высоты позволяли нам контролировать транспортную и коммуникационную инфраструктуру, используемую армянами. Таким образом, взяв стратегические высоты в северной части Кельбаджара, мы смогли сильно ограничить движение армянских вооруженных сил в этом направлении, и фактически они не могли использовать дорогу Басаркечар-Кельбаджар. Это было частью военной операции, контрнаступления».

Подчеркнув, что азербайджанская армия вела контрнаступление на нескольких направлениях, президент отметил важность каждого направления.

«В некоторых районах мы просто проводили военные маневры, чтобы не допустить развертывания вооруженных сил Армении. Таким образом, на поле боя была освобождена часть Кельбаджара, небольшая часть. Однако большая часть была освобождены после того, как Армения подписала акт о капитуляции», – заметил глава государства.