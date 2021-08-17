США направят дополнительные силы для защиты аэропорта Кабула

Официальный представитель государственного департамента Джон Кирби заявил, что в скором времени США направит в Кабул 3,5 тыс. военных для защиты аэропорта Хамида Карзая в столице Афганистана, сообщает CNN.

В ближайшие судки в Кабул прибудут 500 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии и экспедиционных отрядов морской пехоты. А в течении 2-3 дней численность группировки возрастет до 6 тыс. человек.

«У Соединенных Штатов есть силы, необходимые для обеспечения стабильности и безопасности в этом аэропорту», — подчеркнул заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Кроме того, дополнительные силы в Афганистан направят Франция и Англия. Союзники займутся охраной столичного аэропорта, через который эвакуируются граждане этих стран.