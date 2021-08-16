Постпред Афганистана при ООН призвал не признавать боевиков



Постпред Афганистана при ООН Гулям Исхакзай призвал не признавать «Исламский эмират в Афганистане». Об этом сообщается на сайте ООН.

По мнению постпреда, Афганистан теперь может погрузиться в гражданскую войну и стать государством-изгоем, если международное сообщество не предпримет меры. «У нас есть возможность предотвратить дальнейшее насилие, погружение Афганистана в гражданскую войну и его превращение в государство-изгоя», — заявил он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Исхакзай считает, что необходимо организовать в Афганистане гуманитарный коридор для эвакуации групп населения, которым угрожают боевики.

«Срочно организовать гуманитарный коридор для эвакуации тех, кто подвержен нападениям и возмездию со стороны «Талибана», — отметил он.

Постпред подчеркнул, что ООН должна потребовать от боевиков прекратить выборочные убийства, нападения из-за мести и уважать международное гуманитарное право.

Он добавил, что из Кабула приходит множество сообщений об убийствах и грабежах. «Уже поступают сообщения о выборочных убийствах и грабежах. Жители Кабула живут сейчас в обстановке абсолютного страха», — заявил Исхакзай.