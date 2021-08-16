Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 77



Не менее 77 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом в понедельник сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

«В результате наводнений погибли 77 наших граждан (62 человека в Кастамону, 14 человек в Синопе и один человек в Бартыне)», — говорится в сообщении ведомства. Семь человек остаются в больницах.

Ранее власти Турции сообщали о 74 жертвах стихийного бедствия на севере страны.

В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам Эрдогана, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.

11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в нескольких северных провинциях страны. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.