Байден: Американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганцы



«США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который наблюдается сейчас».

Об этом заявил президент США Джо Байден в своем обращении к нации по поводу ситуации в Афганистане.

По его словам, «наша задача в Афганистане никогда не была становлением демократии или страны».

«Наша задача была исключительно антитеррористической. Если возникнет необходимость мы будет прямо и быстро реагировать на террористические угрозы с территории Афганистана. Нашей целью в Афганистане остается предотвращение атак на территории США. США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с «Аль-Каидой» и должны бороться с террористами в других странах», — заявил Байден.

Америка вошла в Афганистан 20 лет назад, чтобы только прекратить террористические атаки на Штаты.

Отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта, потребовал бы тысячи дополнительных военных, считает Байден. Он подчеркнул, что американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы.

Байден заявил, что Россия и Китай хотели бы, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан. По его словам, США давали правительству Гани любой шанс определить свое будущее, но те не справились.

Он также сообщил, что рамках Дохийских соглашений Трампа, американские войска должны были быть выведены вообще к 1 мая с.г.

«Если «Талибан» нарушит эвакуацию или атакует наши силы в аэропорту последует молниеносный ответ. Операция по эвакуации будет завершена в короткие сроки, и мы покинем Афганистан. Мы сосредоточим своё внимание на проведении антитеррористических операций в других частях мира. Присутствие в Афганистане — это не то, чего требует национальная безопасность, чего хочет американский народ, чего заслуживают наши войска. Военной поддержки Афганистана больше не будет», — подчеркнул президент США.