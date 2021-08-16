Макрон: Дестабилизация в Афганистане грозит Европе новым миграционным кризисом



Дестабилизация в Афганистане грозит неконтролируемыми потоками миграции в Европу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Дестабилизация в Афганистане грозит появлением нерегулируемых потоков миграции в Европу», — сказал Макрон в телеобращении к нации в понедельник.

Он подчеркнул, что Афганистан не должен вновь превратиться в убежище террористов, которым он был ранее, «это угрожает миру и международной стабильности».

«Европа не может одна принимать последствия нынешней ситуации. Мы должны заранее обезопасить нас от нерегулируемых миграционных потоков…Поэтому вместе с ФРГ, вчера я поговорил об этом с канцлером Меркель, и другими европейскими государствами будем выступать с инициативой по незамедлительной разработке надежных, скоординированных и единых ответных мер против таких потоков», — добавил французский лидер.