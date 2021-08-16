Мевлют Чавушоглу обсудил с Джейхуном Байрамовым ситуацию в Афганистане

16 августа, 22:52


Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с Генсекретарем НАТО и министрами иностранных дел пяти стран.

Об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Согласно сообщению, в ходе проведенных переговоров стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

Чавушоглу в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а также с коллегами из Грузии, Германии, Дании и Катара провел обсуждения по ситуации в Афганистане.

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Узбекистан сбил афганский самолет

16 августа, 16:44

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана.

«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», — сказал представитель минобороны страны.