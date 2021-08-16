Мевлют Чавушоглу обсудил с Джейхуном Байрамовым ситуацию в Афганистане



Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с Генсекретарем НАТО и министрами иностранных дел пяти стран.

Об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Согласно сообщению, в ходе проведенных переговоров стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

Чавушоглу в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а также с коллегами из Грузии, Германии, Дании и Катара провел обсуждения по ситуации в Афганистане.