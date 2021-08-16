Турция представит на IDEF 2021 новейшую модификацию мини-дрона ZCQM



В Турции в рамках разработки отечественных технологий оборонного назначения создаются новые типы и модификации мини-беспилотников.

Как сообщает «Анадолу», разработчик беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) – турецкая компания Zyrone Dynamics представит на 15-й по счету Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021 в Стамбуле модификацию мини-дрона ZCQM.

Мини-дрон ZCOM — последняя модификация мини-дрона ZCQM — будет представлен вниманию посетителей выставки впервые.

ZCQM развивает скорость до 100 км в час. Способен совершать полет в течение 70 минут с полезной нагрузкой в 500 грамм.

Аппарат может совершать полет даже при неблагоприятных погодных условиях, выполнять задачи при порывах ветра скоростью более 50 км в час.

Управление дроном может производиться автономно или вручную.

Благодаря данным характеристикам, ZCQM считается самым быстрым мини-дроном в своем классе с наиболее продолжительным временем полета.

ZCOM по своим габаритам больше своего предшественника.

Мини-аппарат способен пробыть в воздухе 30 минут с полезной нагрузкой массой 25 кг.

С легкой полезной нагрузкой в полтора килограмма время полета превысит два часа.

Использование мини-дрона ZCOM возможно не только в военных целях, но и в сельском хозяйстве, а также для доставки груза судам в условиях шторма.

Выставка IDEF 2021 станет для компании хорошей возможностью продвинуться на международном рынке и стать известной маркой в своей сфере.

Компания Zyrone Dynamics ставит целью посредством международных инвестиций вырасти на международном рынке, где дроны используются в гражданских целях.