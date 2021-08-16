В Таджикистане разрешили легально откупаться от службы в армии



Власти Таджикистана разрешили гражданам официально и легально откупаться от двухлетней обязательной службы в армии, пишет «Азия плюс» со ссылкой на начальника пресс-центра ведомства Фаридуна Махмадализоды.

Для этого необходимо будет заплатить 25,2 тысячи сомони.

Согласно нововведению, призывники смогут заменить срочную службу на «альтернативную» — месячные военные сборы и уплату взноса в бюджет государства. Его сумму министерство утвердило 16 августа.

При этом, государство ежегодно будет устанавливать для срочников соответствующие квоты. «Если вы заплатили за ускоренную службу, но не попали в квоту в осенний призыв в этом году, вас вносят в список квотников на последующие призывы», — пояснил Махмадализода.