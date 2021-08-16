ВОЗ попросила $7,7 млрд на борьбу с дельта-штаммом коронавируса



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество выделить $7,7 млрд на борьбу с опасными вариантами коронавируса, в частности со штаммом «дельта», отличающимся высокой заразностью.

В распространенном в понедельник в Женеве пресс-релизе она пояснила, что эти средства планируется направить на расширение тестирования на COVID-19, улучшение эпидемиологического наблюдения в целях выявления новых особо опасных штаммов, а также на обеспечение больниц кислородом, а работников здравоохранения — персональными защитными средствами.

Речь идет о финансировании действующей с апреля 2020 года международной программы, получившей название ACT-Accelerator. Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, «средства в размере $7,7 млрд срочно нужны для работы ACT-Accelerator, чтобы отреагировать на рост распространения варианта «дельта» и добиваться прекращения пандемии в мире». «Эти инвестиции — лишь небольшая часть затрат правительств на борьбу с COVID-19», — сказал он. Глава ВОЗ предупредил, что если не удастся «изыскать эти фонды сейчас и остановить распространение дельта-штамма в наиболее уязвимых странах», то «за последствия придется заплатить всем нам позже в этом году». В ВОЗ пояснили, что, в частности, $2,4 млрд предполагается направить на улучшение тестирования в странах с низкими и средними доходами на душу населения, $1,7 млрд — на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты, $1,2 млрд — на поставки кислорода в больницы в целях помощи тяжелобольным.

Как отметили в ВОЗ, «мир все еще находится в острой фазе пандемии — несмотря на высокий в ряде стран уровень вакцинации, защищающий население от тяжелого протекания болезни и от смерти». Во многих государствах уровень охвата прививками низок, а тестирование на коронавирус — неадекватное, что усугубляет распространение вируса и ведет к перегрузке местных систем здравоохранения, констатировали в организации. В результате «мир остается уязвимым к новым вариантам» SARS-CoV-2, констатировали в ВОЗ. Хотя на настоящий момент доминирующими являются штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта», эксперты не исключают «возможного появления более опасных вариантов».

Международное партнерство, получившее название «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19» (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, речь идет о «глобальном партнерстве и сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19».