СБ ООН призывает сформировать новое правительство в Афганистане



Совет Безопасности ООН призвал срочно прекратить боевые действия и сформировать в Афганистане новое правительство. Об этом со ссылкой на принятое по итогам заседания заявление Совбеза для прессы сообщает РИА Новости.

«Члены Совета безопасности призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и к созданию путем инклюзивных переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным», — сказано в заявлении.