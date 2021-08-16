СБ ООН призывает сформировать новое правительство в Афганистане

16 августа, 21:46


Совет Безопасности ООН призвал срочно прекратить боевые действия и сформировать в Афганистане новое правительство. Об этом со ссылкой на принятое по итогам заседания заявление Совбеза для прессы сообщает РИА Новости.

«Члены Совета безопасности призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и к созданию путем инклюзивных переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным», — сказано в заявлении.

Кроме того, совет призвал немедленно прекратить насилие в Афганистане, восстановить безопасность, гражданский и конституционный порядок. Также Совбез призвал к безотлагательным переговорам для разрешения кризиса власти и достижения мирного урегулирования посредством национального примирения.
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Узбекистан сбил афганский самолет

16 августа, 16:44

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана.

«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», — сказал представитель минобороны страны.