МИД России: Установлены рабочие контакты с новыми властями в Афганистане

16 августа, 21:15

Россия установила рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана, после того как контроль над столицей и большей частью территории Афганистана перешел в руки талибов, заявили в понедельник в МИД России.

«Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», — говорится в сообщении.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что во вторник посол России Дмитрий Жирнов проведет в Кабуле встречу с представителями талибов, на которой обсудит обеспечение безопасности российской дипмиссии.

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Узбекистан сбил афганский самолет

16 августа, 16:44

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана.

«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», — сказал представитель минобороны страны.