МИД России: Установлены рабочие контакты с новыми властями в Афганистане

Россия установила рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана, после того как контроль над столицей и большей частью территории Афганистана перешел в руки талибов, заявили в понедельник в МИД России.

«Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», — говорится в сообщении.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что во вторник посол России Дмитрий Жирнов проведет в Кабуле встречу с представителями талибов, на которой обсудит обеспечение безопасности российской дипмиссии.