Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане



Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане после бегства президента Ашрафа Гани.

Об этом сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении отмечается, что телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе американской стороны.

«Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима», — говорится в сообщении МИД РФ.

«Лавров информировал коллегу о российских оценках ситуации и о контактах посольства России с представителями всех основных политических сил Афганистана в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядка», — говорится в сообщении МИД по итогам разговора.

«Государственный секретарь сообщил о предпринимаемых администрацией США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

«Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях», — говорится в сообщении министерства.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню». В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.