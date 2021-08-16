Над Узбекистаном МиГ-29 столкнулся с афганским самолетом Embraer-314

За последние два дня — 14 и 15 августа незаконно пересекли узбекскую границу 22 военных самолета и 24 военных вертолета из Афганистана. Все они были принудительно посажены в аэропорту Термеза, сообщает «Спутник» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры республики.

В ведомстве отметили, что в общей сложности на воздушных судах оказалось 585 вооруженных военнослужащих, которые пытались незаконно пересечь воздушное пространство Узбекистана.

Воздушные суда были принудительно приземлены в международном аэропорту Термез. При этом 15 августа три военных самолета «ЭМБРЕЙЕР-314», подавшие заявку на разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши, получили предупреждение о посадке в аэропорту Термез, а два военных самолета МиГ-29 Республики Узбекистан контролировались. Однако в ходе наблюдения самолеты EMBRAYER-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах.

Помимо этого, еще 158 афганских граждан и военнослужащих незаконно перешли реку на территорию Термезского района Республики Узбекистан, где были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 223 (2) (б) Уголовного кодекса.