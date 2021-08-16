Представитель ВОЗ «немного изменил» позицию по поводу происхождения COVID-19



Руководитель исследовательской группы ВОЗ Питер Эмбарек допустил, что сотрудник уханьской лаборатории заразился коронавирусом в ходе полевых исследований.

Как пишет Neue Zürcher Zeitung, в феврале организация назвала утечку COVID-19 из лаборатории «крайне маловероятной». Однако теперь Эмбарек характеризует эту версию как «маловероятную».

Кроме того, как следует из фильма датского телеканала TV2, специалист высказал сомнения в профессионализме Уханьского отделения Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и призвал тщательнее изучить ее работу.

CDC привлек внимание, в частности, тем, что находится всего в 500 метрах от рынка диких животных, где выявили первый очаг инфекции. Эмбарек отметил, что лаборатория центра переезжала 2 декабря 2019 года, то есть в момент предположительного начала пандемии. Также он назвал возможной причиной начала пандемии то, что первым человеком, подхватившим коронавирус, стал сотрудник лаборатории. Известно, что специалисты там контактировали с паразитами летучих мышей.

Ранее по итогам миссии в Китае эксперты ВОЗ пришли к выводу, что вирус передался человеку не напрямую от животных, а через промежуточного носителя.