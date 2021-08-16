Трамп раскритиковал Байдена и обвинил в некомпетентности



Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за ситуацию в Афганистане, обвинил в некомпетентности и заверил, что его администрация действовала бы иначе.

«Может кто-нибудь представить, чтобы военных выводили до эвакуации гражданских и тех, кто помогал нашей стране и кто должен иметь право на прошение об убежище? Кроме того, они оставили за собой первоклассное и сложнейшее оборудование. Кто может поверить в такую некомпетентность?» — говорится в опубликованном на сайте Трампа заявлении.

По его словам, его администрация прежде «вывезла бы всех гражданских и оборудование».

Бывший президент, проигравший на выборах в 2020 году демократу Джо Байдену, сравнил ситуацию, сложившуюся в Афганистане после вывода войск США с пандемией коронавируса в США.

«Сначала Джо Байден сдался COVID и теперь вирус опять бушует. Потом он сдался «Талибану»*, который быстро захватил Афганистан и разрушил уверенность в американском могуществе и влиянии», — написал бывший президент США.

Он вновь заявил, что его администрация была бы более успешна: «результат, включая вывод войск, был бы совершенно иным, если бы руководила администрация Трампа».

«Кому следующему сдастся Джо Байден? Надо бы спросить, если кто-то его найдет», — заявил Трамп.