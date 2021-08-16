Германия собралась эвакуировать до 10 тысяч афганцев

16 августа, 17:19

Германия, возможно, эвакуирует до 10 тысяч афганцев, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Христианско-демократической партии (ХДС).

Она предупредила, что страну могут покинуть 2,5 тысячи жителей Афганистана, сотрудничавших с немецкими военными. Также, по ее словам, потребуется эвакуация адвокатов и правозащитников, собравшихся уехать из республики из-за опасности подвергнуться преследованиям со стороны движения «Талибан». Меркель отметила, что Германия должна сотрудничать со странами, граничащими с Афганистаном, чтобы помочь им с размещением беженцев.

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Узбекистан сбил афганский самолет

16 августа, 16:44

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана.

«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», — сказал представитель минобороны страны.