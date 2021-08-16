В Европе взлетели цены на газ

В ходе торгов на европейских площадках стоимость природного газа взлетела выше 585 долларов за тысячу кубометров, что является историческим рекордом, передает РИА Новости.

Перед этим стало известно, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину в объеме 15 миллионов кубометров в сутки. Последние месяцы российская компания регулярно выкупала их в полном объеме.

Такой результат аукциона участники рынка восприняли как отказ российской компании существенно нарастить поставки газа в Европу. Из-за этого дефицит, который складывается в регионе перед осенне-зимним периодом, только усугубится.

Не исключено, что «Газпром» отказался бронировать мощности в связи с физической невозможностью обеспечить поставки после взрыва и пожара на заводе под Новым Уренгоем. В компании отказываются называть сроки полной ликвидации последствий инцидента, но эксперты говорят о нескольких месяцах.

В то же время отдельные комментаторы полагают, что авария благоприятно скажется на показателях «Газпрома» из-за роста цен. Еще до инцидента компания отказывалась увеличивать прокачку, что, возможно, было связано с желанием ускорить сертификацию и запуск в эксплуатацию строящегося газопровода «Северный поток-2».