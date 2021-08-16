«Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека», — подчеркнул представитель Кремля и МИД.
Кремль обвинил бежавшего президента Афганистана в позоре
16 августа, 16:23
Президент Афганистана Ашраф Гани должен быть привлечен к ответственности афганским народом за бегство из страны. Такое обвинение в интервью телеканалу «Звезда» предъявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Узбекистан сбил афганский самолет
16 августа, 16:44
Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана.
«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», — сказал представитель минобороны страны.