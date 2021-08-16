Кремль обвинил бежавшего президента Афганистана в позоре

Президент Афганистана Ашраф Гани должен быть привлечен к ответственности афганским народом за бегство из страны. Такое обвинение в интервью телеканалу «Звезда» предъявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека», — подчеркнул представитель Кремля и МИД.