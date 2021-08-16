В Грузии разворачивают полевой госпиталь из-за дефицита коек в ковид-отделениях

16 августа, 15:36

Полевой госпиталь, рассчитанный на 500 ковид-пациентов, появится на Олимпийской базе в тбилисском районе Дигоми, заявила журналистам глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, передает Sputnik Грузия.

По ее словам, большая часть коек будет обеспечена кислородом. Как отметила Тикарадзе, министерство здравоохранения делает все для того, чтобы полевой госпиталь был использован только в крайних случаях и лечение пациентов максимально продолжалось в госпитальном секторе.

В случае необходимости, у Грузии есть ресурс открыть полевые госпитали и в других регионах, отметила Тикарадзе.

«Доставлены инвентарь, устройства и проводки, которые нужны этим койкам, чтобы обеспечить их кислородом. Установлены две пятитонные цистерны, которые будут снабжать койки кислородом. В последнее время в Грузии не проходила подготовка врачей для военно-полевых условий, однако большая часть врачей получила образование тогда, когда военная переподготовка была обязательной, и у них есть определенный опыт в этом направлении», — заявила Тикарадзе.

Оценивая эпидситуацию страны, Тикарадзе заявила, что есть ожидание того, что транспортные ограничения принесут довольно хороший результат и через две недели эпидположение улучшится на 80%.

Тикарадзе также отметила, что во всех регионах Грузии будут действовать пункты прививок, где можно будет вакцинироваться без предварительной регистрации.

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Этнические азербайджанцы Афганистана обратились за помощью к Баку

16 августа, 15:16

Около 16 тысяч этнических азербайджанцев проживают в захваченном талибами третьем по величине городе Афганистана — Герате, сообщил бакинскому «Спутнику» находящийся в Афганистане представитель азербайджанской диаспоры Фарид Шабанпур.

Жизни 500 из них — бывших местных чиновников и членов их семей — угрожает особая опасность, утверждает он. Диаспора просит Азербайджан вывезти этих людей на время до стабилизации обстановки в Афганистане.

«Три дня назад талибы вошли в Герат. Говорить о том, как и в каких условиях продолжают там жить этническим меньшинствам, очень сложно. Пусть турки отправляются жить в Турцию, азербайджанцы едут в Азербайджан, а таджики — в Таджикистан, заявляют талибы. То есть, по их мнению, Афганистан — это страна лишь для афганцев, пуштунов. Два месяца назад талибы ворвались в дома нашей аристократии. Повалив на землю, они стали допрашивать их», — рассказал Шабанпур.

Имена всех азербайджанцев и турков внесены в особые списки. Теперь их жизни тут находятся в большой опасности, уверяет представитель азербайджанской диаспоры.

По его словам, четвертый день все находятся в блокаде — нет возможности работать. Сам Шабанпур попросил помощи у друзей из Азербайджана.

К большому сожалению, в Кабуле не работает посольство Азербайджана, куда можно было бы обратиться. Поэтому не представляется возможным выехать в Азербайджан. Иран и Пакистан также не хотят принимать мигрантов из Афганистана. Турция в эти дни не предоставляет виз гражданам Афганистана, поскольку очень много людей хотят въехать на ее территорию.

В столь тяжелые дни азербайджанцы Афганистана просят Азербайджан встать на защиту этнических азербайджанцев, вывезти их на историческую родину.

«Нам больше некого просить о помощи», — говорит Шабанпур.