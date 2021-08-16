В Грузии разворачивают полевой госпиталь из-за дефицита коек в ковид-отделениях

Полевой госпиталь, рассчитанный на 500 ковид-пациентов, появится на Олимпийской базе в тбилисском районе Дигоми, заявила журналистам глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, передает Sputnik Грузия.

По ее словам, большая часть коек будет обеспечена кислородом. Как отметила Тикарадзе, министерство здравоохранения делает все для того, чтобы полевой госпиталь был использован только в крайних случаях и лечение пациентов максимально продолжалось в госпитальном секторе.

В случае необходимости, у Грузии есть ресурс открыть полевые госпитали и в других регионах, отметила Тикарадзе.

«Доставлены инвентарь, устройства и проводки, которые нужны этим койкам, чтобы обеспечить их кислородом. Установлены две пятитонные цистерны, которые будут снабжать койки кислородом. В последнее время в Грузии не проходила подготовка врачей для военно-полевых условий, однако большая часть врачей получила образование тогда, когда военная переподготовка была обязательной, и у них есть определенный опыт в этом направлении», — заявила Тикарадзе.

Оценивая эпидситуацию страны, Тикарадзе заявила, что есть ожидание того, что транспортные ограничения принесут довольно хороший результат и через две недели эпидположение улучшится на 80%.

Тикарадзе также отметила, что во всех регионах Грузии будут действовать пункты прививок, где можно будет вакцинироваться без предварительной регистрации.