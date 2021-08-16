Министр обороны Великобритании расплакался из-за Афганистана

16 августа, 15:00

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не сдержал слез в прямом эфире телеканала LBC в связи с текущей обстановкой в Афганистане. Видео-отрывок трансляции опубликовало издание Independent.

Министр признался, что правительство не в силах эвакуировать всех подданных королевства и тех афганцев, что помогали Лондону. «Некоторые люди не вернутся», — отметил Уоллес. Он добавил, что Британии и другим странам придется сделать все возможное, чтобы помочь оставшимся.

Великобритания проводит операцию по спасению «Питтинг». В ней участвуют 600 военнослужащих. Британское правительство пытается эвакуировать около 4 тысяч подданных и некоторых афганцев. Правительство намерено эвакуировать 1,5 тысячи человек в течение следующих 24 часов.

Ранее Бен Уоллес предупредил, что ситуация в Афганистане приведет к наплыву беженцев по всему миру. На вопрос о перспективе для Британии и США вернуться в Афганистан он ответил отрицательно. Уоллес подчеркнул, что ни одна из сторон не рассматривает вариант возвращения.

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Этнические азербайджанцы Афганистана обратились за помощью к Баку

16 августа, 15:16

Около 16 тысяч этнических азербайджанцев проживают в захваченном талибами третьем по величине городе Афганистана — Герате, сообщил бакинскому «Спутнику» находящийся в Афганистане представитель азербайджанской диаспоры Фарид Шабанпур.

Жизни 500 из них — бывших местных чиновников и членов их семей — угрожает особая опасность, утверждает он. Диаспора просит Азербайджан вывезти этих людей на время до стабилизации обстановки в Афганистане.

«Три дня назад талибы вошли в Герат. Говорить о том, как и в каких условиях продолжают там жить этническим меньшинствам, очень сложно. Пусть турки отправляются жить в Турцию, азербайджанцы едут в Азербайджан, а таджики — в Таджикистан, заявляют талибы. То есть, по их мнению, Афганистан — это страна лишь для афганцев, пуштунов. Два месяца назад талибы ворвались в дома нашей аристократии. Повалив на землю, они стали допрашивать их», — рассказал Шабанпур.

Имена всех азербайджанцев и турков внесены в особые списки. Теперь их жизни тут находятся в большой опасности, уверяет представитель азербайджанской диаспоры.

По его словам, четвертый день все находятся в блокаде — нет возможности работать. Сам Шабанпур попросил помощи у друзей из Азербайджана.

К большому сожалению, в Кабуле не работает посольство Азербайджана, куда можно было бы обратиться. Поэтому не представляется возможным выехать в Азербайджан. Иран и Пакистан также не хотят принимать мигрантов из Афганистана. Турция в эти дни не предоставляет виз гражданам Афганистана, поскольку очень много людей хотят въехать на ее территорию.

В столь тяжелые дни азербайджанцы Афганистана просят Азербайджан встать на защиту этнических азербайджанцев, вывезти их на историческую родину.

«Нам больше некого просить о помощи», — говорит Шабанпур.