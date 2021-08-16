В Греции от COVID-19 впервые умер полностью привитый пациент

16 августа, 14:17

В Греции зафиксировали первый случай смерти пациента, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире телеканала Open сообщил директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» Никос Каправелос.

По словам врача, умерший не имел никаких сопутствующих хронических заболеваний. «Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч», — отметил Каправелос. Он связал этот случай с «дельта»-штаммом коронавируса.

Руководитель отделения подчеркнул, что несмотря на смерть пациента, вакцинация остается самым мощным оружием против COVID-19. Врач настаивает, что все непривитые граждане «находятся в большой опасности».

Каправелос не уточнил, каким препаратом был привит умерший. Известно, что в Греции на сегодняшний день одобрены вакцины Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer.

﻿

Этнические азербайджанцы Афганистана обратились за помощью к Баку

16 августа, 15:16

Около 16 тысяч этнических азербайджанцев проживают в захваченном талибами третьем по величине городе Афганистана — Герате, сообщил бакинскому «Спутнику» находящийся в Афганистане представитель азербайджанской диаспоры Фарид Шабанпур.

Жизни 500 из них — бывших местных чиновников и членов их семей — угрожает особая опасность, утверждает он. Диаспора просит Азербайджан вывезти этих людей на время до стабилизации обстановки в Афганистане.

«Три дня назад талибы вошли в Герат. Говорить о том, как и в каких условиях продолжают там жить этническим меньшинствам, очень сложно. Пусть турки отправляются жить в Турцию, азербайджанцы едут в Азербайджан, а таджики — в Таджикистан, заявляют талибы. То есть, по их мнению, Афганистан — это страна лишь для афганцев, пуштунов. Два месяца назад талибы ворвались в дома нашей аристократии. Повалив на землю, они стали допрашивать их», — рассказал Шабанпур.

Имена всех азербайджанцев и турков внесены в особые списки. Теперь их жизни тут находятся в большой опасности, уверяет представитель азербайджанской диаспоры.

По его словам, четвертый день все находятся в блокаде — нет возможности работать. Сам Шабанпур попросил помощи у друзей из Азербайджана.

К большому сожалению, в Кабуле не работает посольство Азербайджана, куда можно было бы обратиться. Поэтому не представляется возможным выехать в Азербайджан. Иран и Пакистан также не хотят принимать мигрантов из Афганистана. Турция в эти дни не предоставляет виз гражданам Афганистана, поскольку очень много людей хотят въехать на ее территорию.

В столь тяжелые дни азербайджанцы Афганистана просят Азербайджан встать на защиту этнических азербайджанцев, вывезти их на историческую родину.

«Нам больше некого просить о помощи», — говорит Шабанпур.