Гани бежал из страны, прихватив огромную сумму денег

Пока весь мир обсуждает захват Афганистана талибами, последствия которого будут ужасающими, в регионе Южного Кавказа ситуация по-прежнему находится нестабильной. Периодическая эскалация на армяно-азербайджанской границе, создание в Армении террористического отряда POGA, ежедневные сводки азербайджанской стороны о перестрелках и провокациях сепаратистов в Карабахе – все это в очередной раз напоминает нам, что порох держать надо сухим.

Конечно, можно долго рассуждать, что коварный враг готов на любую пакость и хитрость, что итоги войны по идее должны были отрезвить некоторые горячие головы в Ереване, чего в реальности, к большому удивлению, не произошло. Понятно одно: мы действительно столкнулись с парадоксальной ситуацией, и происходящее сегодня — нонсенс. Но только ли Армения виновата в обострении и только ли она является главной дестабилизирующим страной регионе? Если для кого-то ответа на этот вопрос нет, то для многих он однозначен и очевиден – нет.

Именно в этом контексте следует анализировать интервью президента Алиева турецкому телеканалу CNN Türk в минувшую субботу, за несколько часов до того, как российское Минобороны заявило, что миротворцы РФ провели детский курс «молодого бойца» в Карабахе.

Азербайджанский лидер четко обозначил проблемы и предложил пути выхода – мирное соглашение с Ереваном и реализация всех пунктов трехстороннего Заявления. Президент Алиев продолжает демонстрировать политическое искусство. Он, вопреки всему произошедшему, настроен на конструктивный диалог с Ереваном, как это было и в период войны, когда он в своих интервью каждый раз предлагал противнику мир, и выражал готовность остановить войну. Но случилось то, что случилось.

Продолжающиеся всю последнюю неделю целенаправленные провокации российской «миротворческой» (читай не миротворческой – прим. автора) миссии в Карабахе – начиная от целенаправленного коверкания азербайджанских топонимов в своих релизах и заканчивая допуском на наши территории армянских военных и учениями – вызвали серьезное недовольство и критику в азербайджанском обществе. Оппозиция, антиазербайджанские круги в привычной себе манере принялись использовать вопрос в своих целях, упрекая истеблишмент в потакании русским и обвиняя их в гробовом молчании. Но далее произошел «облом»: Баку в очередной раз продемонстрировал способность дать отпор, четко обозначив свою позицию и дав понять, что не намерен закрывать глаза на планы по обострению ситуации.

Постконфликтная ситуация очень хрупкая, но наш северный сосед не жалеет усилий расшатать ее. Последние действия Москвы на азербайджанском треке на первый взгляд не укладываются ни в какую логику, но все в реальности обстоит гораздо проще. Зачем России нагнетать ситуацию, если она добилась ее стабилизации, интересуются наивные. Тут, конечно же, следовало бы напомнить, что Россия остановила войну только для того, чтобы спасти Армению от полного разгрома, иначе она потеряла бы своего сателлита, которого на протяжении последних 30 лет использовала против Баку и Анкары. И что Москва уж очень сильно хочет видеть Азербайджан и в ОДКБ, и в ЕАЭС. Но понятно и другое: в Кремле своими действиями открыто демонстрируют, что они:

а) не отвыкли плевать на подписанные ею соглашения,

б) намерены и далее использовать свой форпост для дестабилизации в регионе, который в Кремле все еще считают «своим», несмотря на новые реалии.

Впрочем, наивно было бы ожидать от Кремля другого подхода. Достаточно вспомнить откровения американского сопредседателя Ричарда Хогланда, которые показывают полную палитру российской политики: «Когда я был сопредседателем от США, министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл свой план урегулирования конфликта, похожий на существующие Мадридские принципы, который стал неофициально известен как «план Лаврова», хотя нас предупредили, чтобы мы называли его просто «планом на столе. Когда план был обнародован, я спросил своего замечательного коллегу, российского сопредседателя Попова, действительно ли Кремль согласится его реализовать, если Ереван и Баку уступят и примут план. Его откровенный ответ был таким: «Конечно, нет»».

Происходящее в Карабахе, в зоне ответственности «миротворческой миссии» сильно напоминают действия России на Донбассе. Единственное отличие – открытое противостояние, сопровождающееся раздачей российских паспортов. Но на то есть свои причины – с Азербайджаном провернуть аналогичный план в открытую России не удается, и не просто потому, что она этого не хочет пока, поскольку занята решением других своих проблем. В самом деле, не нужно быть искушённым дипломатом, чтобы понять, что Москве, какие бы оценки там ни звучали, приходится считаться с интересами Баку и действовать осторожно. Все помнят, как Россия устами Марии Захаровой пришлось оправдываться и заверять об отсутствии политической подоплеки в запрете импорта томатов и яблок из Азербайджана в декабре прошлого года.

Ура–патриоты требуют немедленного начала антитеррористической операции в Карабахе. Но в интервью турецкому телеканалу президент помимо всего прочего, напомнил: «Мы каждый день теряли наших людей, каждый день у нас были шехиды. Эти сообщения, рапорты, которые мне давали каждый день, доставляли нам боль. Каждый умерший – наш сын, жизнь каждого погибшего бесценна».

Азербайджанский лидер открыто называет вещи своими именами и призывает к разуму тех, кто намерен расшатать достигнутый ценою жизни трех тысяч азербайджанских военных хрупкий мир. Особый акцент президент делает на новые реалии: Турция — главный союзник Азербайджана, а Россия – наш северный сосед и по совместительству союзник Армении.

И теперь, после окончания войны, Москве следовало бы, наконец, понять, что ни Турция, ни Азербайджан не представляют для нее никакой угрозы, и постараться «переварить» провал своей стратегии в регионе.

Конечно, Россия неоднородна, и возможно, определенным кругам в этой стране действительно хотелось бы видеть соседний Южный Кавказ стабильным, но, к сожалению, таких там мало. И повестку на армяно-азербайджанском треке определяют маргиналы, нацеленные на достижение своих грязных целей любыми методами. К каким только грязным политтехнологиям они не прибегают: заказывают информационные атаки на нашу страну, в частности, в Германии, постоянно грозятся устами своих пропагандистов применить санкции в отношении наших соотечественников, работающих на ее территории, настраивают соседнюю Грузию, подстрекая радикалов этой страны против нас.

Точно также, как и повестку в выстраивании отношений с Баку в Ереване определяют реваншисты и туркофобы. Сложно предположить, чем в итоге обернется нынешнее пока что плохо замаскированное определенными российскими кругами противостояние с Азербайджаном. Но понятно одно: мир в регионе может быть достигнуть только при усилии и тесном сотрудничестве трех стран – Азербайджана, Грузии и Армении. Азербайджан устами своего лидера в очередной раз протянул руку мира Армении и обозначил свою незаинтересованность в эскалации. Теперь очередь за ней. Пока что Ереван, его союзница и покровитель Россия и сепаратисты в Карабахе своими дестабилизирующими действиями приближают сценарий повторения операции «Железный кулак». Последствия которой уж очень дорого обойдутся им…

М. Салимов