ООН выделит $8 млн для пострадавших от землетрясения в Гаити

Организация Объединенных Наций направит по меньшей мере $8 млн на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Гаити, сообщил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает ТАСС.

«Я выделяю $8 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для поддержки гуманитарного реагирования на землетрясение, произошедшее вчера в Гаити. Эта сумма направляется пострадавшим от стихийного бедствия людям на медицинскую помощь, чистую воду, временные убежища и санитарно-профилактические мероприятия», — написал он в Twitter.