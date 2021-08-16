ООН выделит $8 млн для пострадавших от землетрясения в Гаити

16 августа, 18:15

Организация Объединенных Наций направит по меньшей мере $8 млн на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Гаити, сообщил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает ТАСС.

«Я выделяю $8 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для поддержки гуманитарного реагирования на землетрясение, произошедшее вчера в Гаити. Эта сумма направляется пострадавшим от стихийного бедствия людям на медицинскую помощь, чистую воду, временные убежища и санитарно-профилактические мероприятия», — написал он в Twitter.

﻿

Узбекистан сбил афганский самолет

16 августа, 16:44

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана.

«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», — сказал представитель минобороны страны.