В аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан

В аэропорту Кабула наблюдается хаос из-за того, что там собрались сотни людей, которые пытаются покинуть Афганистан. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, что при этом число прибывающих людей растет. Они толпятся у входа в единственный аэропорт афганской столицы. Также люди пытаются попасть в самолеты, чтобы улететь даже стоя, без места.

Часть людей, пытаясь добраться до воздушной гавани, бросают машины прямо на обочине. В окрестностях кабульского аэропорта слышна стрельба, передает телеканал Аl-Arabiya.

По информации телеканала Аl-Jazeera, причиной воцарившегося хаоса также является интенсивность полетов вертолетов. На борту летательных аппаратов находятся сотрудники дипломатических миссий, которых эвакуируют.



