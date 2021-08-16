В аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан

16 августа, 09:13

В аэропорту Кабула наблюдается хаос из-за того, что там собрались сотни людей, которые пытаются покинуть Афганистан. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, что при этом число прибывающих людей растет. Они толпятся у входа в единственный аэропорт афганской столицы. Также люди пытаются попасть в самолеты, чтобы улететь даже стоя, без места.

Часть людей, пытаясь добраться до воздушной гавани, бросают машины прямо на обочине. В окрестностях кабульского аэропорта слышна стрельба, передает телеканал Аl-Arabiya.

По информации телеканала Аl-Jazeera, причиной воцарившегося хаоса также является интенсивность полетов вертолетов. На борту летательных аппаратов находятся сотрудники дипломатических миссий, которых эвакуируют.


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«Талибан» объявил о завершении 20-летней войны в Афганистане

16 августа, 09:00

Официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммед Наим заявил об окончании войны в Афганистане, которая «разгорелась» в исламской республике 20 лет назад, передает телеканал Al Jazeera.

«Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — отметил он.

Наим также вновь дал гарантии, что жителям Афганистана и иностранным дипломатам будет полностью обеспечена безопасность. По его словам, талибы готовы вести диалог со всеми афганскими политическими деятелями и гарантируют им необходимую защиту.

Кроме того, представитель «Талибана» заявил о готовности движения развеять опасения международного сообщества при помощи диалога.