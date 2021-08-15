Британка изменила рацион и похудела на 60 кг

15 августа боевики ”Талибана” заняли всю территорию Афганистана и фактически захватили власть в стране. Это случилось буквально через несколько недель после того, как США вывели оттуда свои войска (где они находились 20 лет). Вот как отреагировал мир на воскресные новости из Афганистана, рассказывает «Медуза».

Американские власти эвакуируют дипломатов из Кабула — как и многие другие страны; Россия же объявила, что не будет вывозить сотрудников посольства и намерена сотрудничать с переходным правительством, хотя официально ”Талибан” признан в РФ террористической организацией.

Афганистан

По данным российского посольства в Кабуле, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца.

Ранее бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что остается в стране вместе со своей семьей. Он также призвал к мирному урегулированию конфликта. ”Уважаемые жители Кабула! Я намерен остаться с вами здесь, вместе с моей семьей, моими дочерьми, моими детьми. И я надеюсь, что вопросы нашей страны и нашей столицы будут решены мирным путем и путем переговоров”, — написал он в фейсбуке. ”Мы прилагаем усилия к тому, чтобы решить афганскую проблему [путем переговоров] с лидерами „Талибана” мирным путем, на основе братства и патриотизма”, — добавил он.

Министр обороны Афганистана генерал Бисмилла Мохаммади пытался убедить жителей Кабула, что они в безопасности: ”Я заверяю всех вас, что безопасность Кабула обеспечена”, — сказал Мохаммади в воскресном выступлении. ”Международные силы готовы сотрудничать с афганскими силами безопасности и обороны”, — добавил он.

США

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что наступление талибов произошло ”быстрее, чем мы ожидали”. Однако, по его мнению, вывод войск США из Афганистана был оправдан: ”Идея о том, что статус-кво можно было сохранить, оставив там наши силы, просто неверна”, — сказал Блинкен корреспонденту CNN, добавив, что главная цель США теперь — благополучно вывести всех американцев из страны. ”Мы ни о чем не просили талибов [для эвакуации]. Мы сказали талибам, что, если они будут вмешиваться в этот процесс, с нашей стороны будет быстрый и решительный ответ”.

Ранее специальный представитель президента США по Афганистану Залмай Халилзад потребовал, чтобы боевики ”Талибана” не входили в Кабул до тех пор, пока не будут эвакуированы граждане США, сообщает CNN со ссылкой на источник. Вывезти всех сотрудников своего посольства Штаты планируют к утру вторника, 17 августа.

Пакистан

МИД Пакистана 15 августа выступил с обращением, в котором говорится, что страна ”внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане”. ”Мы надеемся, что все стороны в Афганистане будут работать вместе, чтобы разрешить этот внутриполитический кризис”, — сказал пресс-секретарь МИД Пакистана Захид Хафиз Чаудри.

”Посольство Пакистана в Кабуле оказывает необходимую помощь пакистанцам, афганским гражданам, дипломатическому и международному сообществу в консульской работе и координации полетов Pakistan International Airlines”, — сказано в сообщении.

В соцсетях представители правительства Пакистана при этом явно не скрывают радости по поводу смены власти в Афганистане.

Германия

Германия перевезла свое посольство в Кабуле в аэропорт имени Хамида Карзая — и примет срочные меры по эвакуации своего персонала, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в твиттере. ”Персонал посольства уже прибыл [в аэропорт] туда и настраивается на работу”.

”Сегодня днем ​​я созвал собрание сотрудников службы безопасности федерального правительства Германии, чтобы принять срочные меры для обеспечения безопасности и выхода рабочих и других людей, которым угрожает опасность, из Афганистана”, — добавил он.

Великобритания

Великобритания поможет своим гражданам покинуть Афганистан, сообщило министерство внутренних дел Великобритании. Согласно сообщению, уже удалось перевезти более 3300 афганских сотрудников и членов их семей.

Кроме того, с каникул экстренно вернется британский парламент — для обсуждения ситуации в Афганистане, заявил в воскресенье CNN лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг.

Канада

Канада приостановила работу посольства в Кабуле по соображениям безопасности. Министры иностранных дел, иммиграции и обороны заявили, что безопасность канадского персонала является главным приоритетом, добавив, что сотрудники ”благополучно возвращаются в Канаду”.

”Мы убиты горем из-за ситуации, в которой сегодня находится афганский народ”, — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. ”Это особенно важно, учитывая жертвы канадцев, которые верили и продолжают верить в будущее Афганистана. Мы продолжим работать с союзниками и международным сообществом, чтобы эти усилия не были напрасными”.

Франция

Власти Франции решили переместить посольство страны в аэропорт Кабула. ”Франция намерена делать все возможное, чтобы продолжать защищать деятелей афганского гражданского общества, правозащитников, художников и журналистов, которые находятся под угрозой. В настоящее время делается все возможное, чтобы сохранить возможность выдачи виз из аэропорта Кабула. Франция солидарна со всеми, кто защищает свободу”, — сказано в сообщении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Россия

По сообщению МИД РФ, Россия не планирует эвакуировать дипломатов из Кабула. Российское посольство продолжит работать в прежнем режиме, так как представители ”Талибана” гарантировали им безопасность, как и дипломатическим миссиям других стран, отметили в МИД. Также в посольстве России в Кабуле заявили, что обстановка в городе напряженная, но угрозы дипмиссии нет. Позже ТАСС сообщило со ссылкой на посольство РФ в Кабуле, что Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана.

Президент России Владимир Путин экстренно созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, чтобы ”обстоятельно” обсудить развитие ситуации в Афганистане, говорится на сайте Кремля.

Москва пока не признает талибов в качестве законных властей Афганистана. ”Всему свое время”, — заявили в российском МИДе.

Ватикан

В Ватикане папа римский Франциск призвал к ”диалогу” для разрешения конфликта во время своей воскресной молитвы . ”Я присоединяюсь к единодушной озабоченности ситуацией в Афганистане, прошу вас помолиться вместе со мной богу мира, чтобы прекратился шум оружия и чтобы решения были найдены за столом переговоров”, — сказал Франциск. ”Только так пострадавшее население этой страны — пожилые мужчины, женщины и дети — смогут вернуться в свои дома, жить в мире и безопасности при полном взаимном уважении”.