Франция перемешает дипмиссию в Афганистане в кабульский аэропорт

В связи с быстрым ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане французское правительство решило переместить свое посольство на территорию аэропорта Кабула, который еще функционирует и через который эвакуируются находящиеся в стране французы, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Из-за чрезвычайно быстрой деградации ситуации с безопасностью в Афганистане, французское правительство приняло решение перенести свое посольство на территорию аэропорта Кабула», — говорится в заявлении французского министра иностранных дел, которое приводит «Интерфакс».

«Эти операции по методической эвакуации наших сограждан продолжаются неделю и специальный рейс был зафрахтован с 16 июля в связи с многочисленными призывами министерства к нашим согражданам покинуть страну», — отмечается в заявлении.

При этом Ле Дриан подчеркнул, что «Франция не забывает тех, кто работал для нее». Он сообщил, что с мая благодаря заблаговременному планированию афганские служащие французских структур в Афганистане, которым могла угрожать смена режима в стране, принимались во Франции вместе с семьями. Всего более 600 человек.

Он также уточнил, что с 2013 года вывезено более 1 тыс. 350 афганцев в ходе операции по приему во Франции бывших членов гражданского персонала из местного населения вместе с их семьями, которые работали на выведенный из Афганистана в 2012 году французский вооруженный контингент.

Министр пообещал, что, несмотря на ускорение развития событий в Афганистане, Франция намерена сделать максимум для защиты представителей афганского гражданского общества, правозащитников, деятелей искусства и журналистов, которые находятся в особой опасности из-за их деятельности.

«Всепредпринято в настоящий момент, чтобы сохранить, насколько это возможно, способность выдачи виз в аэропорту Кабула», — сообщил Ле Дриан, заверив в солидарности Франции «со всеми, кто защищает свободу».

Глава МИД добавил, что для координации этой работы при министерстве создана антикризисная ячейка.

В заявлении Ле Дриана сообщается, что, согласно указанию президента Эммануэля Макрона, Министерство вооруженных сил обеспечит в ближайшие часы военную поддержку и авиасредства в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы можно было начать первые эвакуации в Абу-Даби.

«Франция остается в тесной и постоянной связи со своими европейскими и американскими партнерами», — говорится в коммюнике главы МИД.

Ле Дриан поблагодарил дипломатический персонал Франции в Афганистане, а также специально организованные для эвакуации команды МИД, МВД и вооруженных сил.