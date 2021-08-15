Вашингтон может усилить силовое прикрытие дипломатов в Афганистане

США допускают возможность отправки дополнительных сил в Афганистан для защиты американских дипломатов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

Ранее президент США Джо Байден одобрил отправку в страну первой группы американских военнослужащих с тем, чтобы провести эвакуацию персонала посольства, американских граждан и лиц, сотрудничавших с США в период их пребывания в Афганистане.

Отмечается, что генерал Фрэнк Маккензи, возглавляющий Центральное командование США, прибыл в воскресенье в регион Персидского залива для контроля над ситуаций.