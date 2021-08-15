Вашингтон может усилить силовое прикрытие дипломатов в Афганистане

15 августа, 20:55

США допускают возможность отправки дополнительных сил в Афганистан для защиты американских дипломатов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

Ранее президент США Джо Байден одобрил отправку в страну первой группы американских военнослужащих с тем, чтобы провести эвакуацию персонала посольства, американских граждан и лиц, сотрудничавших с США в период их пребывания в Афганистане.

Отмечается, что генерал Фрэнк Маккензи, возглавляющий Центральное командование США, прибыл в воскресенье в регион Персидского залива для контроля над ситуаций.

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Правительство Турции благодарит Азербайджан

15 августа, 15:42

Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной.

Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.

«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции (цитата по Trend).