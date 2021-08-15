Аэропорт Кабула под обстрелом

15 августа, 20:13

На сайте американского посольства в Афганистане заявили, что ситуация с безопасностью в Кабуле «быстро меняется»: в частности, поступают сообщения, что аэропорт «подвергается обстрелам».

«Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, в том числе и в аэропорту. Поступают сообщения о том, что аэропорт подвергается обстрелам; мы призываем граждан США найти укрытие», — говорится в сообщении посольства, которое приводит RT.

Ранее временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон был эвакуирован из здания дипмиссии в Кабуле и доставлен в аэропорт.

﻿

Правительство Турции благодарит Азербайджан

15 августа, 15:42

Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной.

Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.

«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции (цитата по Trend).