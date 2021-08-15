Обнародованы кадры бегства Гани из Афганистана

Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной.

Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.

«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции (цитата по Trend).