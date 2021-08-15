Обнародованы кадры бегства Гани из Афганистана

Опубликовано видео, на котором запечатлен отъезд президента Афганистана Ашрафа Гани из страны. Кадры опубликовало агентство Tasnim.
На ролике видно, как Гани поднимается по трапу самолета и машет на прощание рукой сопровождающим его людям.
Опубликовано видео, на котором запечатлен отъезд президента Афганистана Ашрафа Гани из страны. Кадры опубликовало агентство Tasnim.
На ролике видно, как Гани поднимается по трапу самолета и машет на прощание рукой сопровождающим его людям.
Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной.
Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.
«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции (цитата по Trend).