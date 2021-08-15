Обнародованы кадры бегства Гани из Афганистана

15 августа, 19:38

Опубликовано видео, на котором запечатлен отъезд президента Афганистана Ашрафа Гани из страны. Кадры опубликовало агентство Tasnim.

На ролике видно, как Гани поднимается по трапу самолета и машет на прощание рукой сопровождающим его людям.

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Правительство Турции благодарит Азербайджан

15 августа, 15:42

Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной.

Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.

«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции (цитата по Trend).