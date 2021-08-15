Россия пока не готова признать власть талибов

Россия готова будет работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения «Талибан» законными властями страны не идет. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, будем работать», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Отвечая на вопрос, готова ли Россия будет признать талибов законными властями, если переход будет осуществлен мирным путем, дипломат сказал: «Нет, мы пока не признали, но всему свое время, поживем — увидим».