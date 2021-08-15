Эстония выступила за созыв СБ ООН по Афганистану

Эстония как непостоянный член Совета безопасности ООН предлагает созвать внеочередное заседание Совбеза по Афганистану.

Эстония проводит интенсивные консультации с союзниками и членами Совета Безопасности в Нью-Йорке с целью скорейшего созыва внеочередной сессии СБ ООН по Афганистану.

«Эстония внимательно следит за стремительно ухудшающейся ситуацией в области безопасности в Афганистане и считает необходимым провести внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсудят решение ситуации», — заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets), слова которой приводит «Интерфакс».

По словам Лийметс, «события в Афганистане вызывают большую тревогу, и мы должны поддержать там гражданское население, работать над прекращением насилия и нарушений прав человека и безоговорочно осудить захват власти».

«Совет Безопасности должен обсудить пути содействия мирному урегулированию ситуации и достичь соглашения об устойчивом разделении власти между афганским народом и сторонами конфликта», — отмечает она.