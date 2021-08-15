Блинкен пригрозил талибам в случае их удара по американцам

США не просили талибов о чем-либо в связи с эвакуацией [американского посольства в Кабуле]. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, если боевики помешают американскому персоналу и операции [в процессе эвакуации], то получат быстрый и решительный ответ.

При этом госсекретарь увернулся от прямого ответа на вопрос, почему все же талибы захватили Афганистан, хотя еще месяц назад президент США Джо Байден утверждал, что это невозможно.

«США выполнили главную цель своего пребывания в Афганистане», — ответил Блинкен, слова которого приводит «Анадолу» со ссылкой на CNN.

При этом госсекретарь назвал верным решение США вывести свой военный контингент из Афганистана.

Он напомнил, что ранее британцы и русские также длительное время пребывали в этой стране, а затем вывели контингент.

В текущей ситуации выход из Афганистана — в интересах США, подчеркнул дипломат.

«Нравится вам это или нет, но у нас есть договоренность о выводе американских войск до 1 мая. Начали ли США процесс вывода? Начали. Оставаться в Афганистане еще 5-10 лет не в наших национальных интересах», — продолжил глава американской дипломатии, вновь повторив, что в Вашингтоне не жалеют о принятом решении.

Далее Блинкен прокомментировал быстрое продвижение «Талибан» в Афганистане и осаду Кабула.

«Откровенно говоря, [афганские] силы безопасности не смогли защитить страну, и это [продвижение талибов] произошло быстрее, чем мы ожидали»,- отметил он.