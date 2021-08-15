Администрацию президента Афганистана возглавят талибы

Командующие силы движения «Талибан» во главе с Абдулом Гани Барадаром возглавит администрацию президента Афганистана.
Делегация сегодня или завтра прибудет в Кабул из Дохи, приводит слова источника в «Талибане» РИА Новости.
Командующие силы движения «Талибан» во главе с Абдулом Гани Барадаром возглавит администрацию президента Афганистана.
Делегация сегодня или завтра прибудет в Кабул из Дохи, приводит слова источника в «Талибане» РИА Новости.
Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной.
Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.
«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции (цитата по Trend).