Администрацию президента Афганистана возглавят талибы

15 августа, 18:40

Командующие силы движения «Талибан» во главе с Абдулом Гани Барадаром возглавит администрацию президента Афганистана.

Делегация сегодня или завтра прибудет в Кабул из Дохи, приводит слова источника в «Талибане» РИА Новости.

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Правительство Турции благодарит Азербайджан

15 августа, 15:42

Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной.

Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.

«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции (цитата по Trend).