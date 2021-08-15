Известны условия отставки Гани

Нынешний президент Афганистана Ашраф Гани уйдёт в отставку при определённых условиях, среди которых заключение долгосрочного соглашения о мире. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Президент придерживается своих условий сложения полномочий», — сказал источник, слова которого приводит РИА Новости. Он уточнил, что к условиям, в частности, относится наличие конкретного преемника и заключение долгосрочного соглашения о мире.

Также необходимо будет организовать проведение выборов в стране.