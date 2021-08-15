Талибы рассчитывают на мирную передачу власти в Афганистане

Движение «Талибан» ожидает передачи ему власти в Афганистане и в будущем намерено сформировать «инклюзивное исламское правительство». Об этом заявил в воскресенье вещательной корпорации Би-би-си официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

«Наши силы получили указания оставаться на въездах в Кабул, не вступая в город. Мы ожидаем мирной передачи власти, — сказал Шахин. — Под этим мы подразумеваем, что город и власть должны быть переданы исламскому эмирату Афганистан, после чего в будущем у нас будет инклюзивное исламское правительство, в котором будут представлены все афганцы».

Он подчеркнул, что жители Кабула не должны опасаться за свою безопасность и сохранность своего имущества, так как талибы не намерены начинать боевые действия на территории столицы. По его словам, политическое руководство «Талибана» планирует, что при новой власти в Афганистане женщины продолжат иметь «право на образование и работу», а также смогут занимать посты в правительстве. Он также заявил, что «Талибан» не намерен совершать расправ над афганцами, сотрудничавшими с западными силами, и у этих людей нет поводов покидать страну.

Шахин добавил, что лидер политического крыла «Талибана» мулла Абдель Гани Барадар пока по-прежнему находится в Дохе. По его словам, слухи о том, что он уже прибыл в Кабул, чтобы принять власть из рук президента Афганистана Ашраф Гани, не соответствуют действительности.

После вывода основной части западного военного контингента из Афганистана движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Утром в воскресенье силы талибов начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что «переход власти пройдет мирным путем».