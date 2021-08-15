Албания готова принять афганских беженцев

15 августа, 16:12

Албания готова по просьбе США временно разместить на своей территории беженцев из Афганистана, оказывавших помощь американским военным и дипломатам в этой стране. Об этом заявил премьер-министр Эди Рама.

«Мы не откажем не только потому, что об этом просят великие союзники Албании», — заявил глава албанского правительства, которого цитирует ТАСС. По его словам, администрация президента США Джо Байдена в качестве члена НАТО ранее попросила Тирану стать транзитным пунктом для эвакуированных из Афганистана беженцев, ожидающих въезда в США.

В 2014 году Албания приняла около 3 тыс. бойцов радикальной «Организации моджахедов иранского народа», бежавших из Ирана. Они были временно размещены в лагере в районе портового города Дуррес.

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Правительство Турции благодарит Азербайджан

15 августа, 15:42

Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной.

Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.

«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции (цитата по Trend).