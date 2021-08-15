Гани провел переговоры с представителями США и НАТО

15 августа, 15:04

Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО из-за наступления радикального движения «Талибан» на столицу страны — город Кабул. Об этом сообщило агентство Reuters.

Неизвестно, что именно обсуждалось в ходе прошедшей встречи. Однако, часть американских дипломатов продолжит свою работу, находясь в городском аэропорту. Сотрудники европейских дипмиссий были перевезены и находятся в безопасности.

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Правительство Турции благодарит Азербайджан

15 августа, 15:42

Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной.

Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.

«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции (цитата по Trend).