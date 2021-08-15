Десятки афганских военных сбежали в Узбекистан

15 августа, 15:01

Группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек в субботу, 14 августа, пересекла линию госграницы с Узбекистаном и была задержана узбекскими пограничными нарядами. Об этом говорится в сообщении МИД Узбекистана, распространенном в воскресенье.

Отмечается, что нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской — для трех раненых.

С данными афганскими гражданами проведены необходимые фильтрационные процедуры и санитарно-эпидимиологические мероприятия, некоторым оказана медицинская помощь, а также предоставлено питание и организовано их временное размещение.

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Правительство Турции благодарит Азербайджан

15 августа, 15:42

Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной.

Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.

«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции (цитата по Trend).