Десятки афганских военных сбежали в Узбекистан

Группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек в субботу, 14 августа, пересекла линию госграницы с Узбекистаном и была задержана узбекскими пограничными нарядами. Об этом говорится в сообщении МИД Узбекистана, распространенном в воскресенье.

Отмечается, что нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской — для трех раненых.

С данными афганскими гражданами проведены необходимые фильтрационные процедуры и санитарно-эпидимиологические мероприятия, некоторым оказана медицинская помощь, а также предоставлено питание и организовано их временное размещение.