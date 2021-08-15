Чехия эвакуирует персонал посольства в Афганистане

Власти Чехии приняли решение об эвакуации сотрудников посольства республики в Афганистане, включая местных жителей и их семьи.

Помимо чешских дипломатов, власти эвакуируют принятых на работу граждан Афганистана — административно-технических служащих посольства — и членов их семей. Страну также смогут покинуть афганцы, которые работали переводчиками и оказывали помощь военнослужащим ВС Чехии.

«Мы делаем всё, чтобы наши дипломаты благополучно вернулись домой. Мы также позаботимся о местных (гражданах) в нашем посольстве, как это делают все европейские государства. Эти люди служили Чешской Республике, и мы несём полную ответственность за них», — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, слова которого приводит RT со ссылкой на ЧТК.

Вывозные рейсы из Кабула будут организованы в ближайшие несколько дней.