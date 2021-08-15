В ряде иностранных посольств в Кабуле царит хаос



Ряд иностранных посольств в Кабуле столкнулся с наплывом афганских граждан, пытающихся выбраться из Афганистана на фоне информации о том, что боевики движения «Талибан»вошли в Кабул, сообщает «Интерфакс».

Особенное скопление людей наблюдается в дипмиссиях Турции и Ирана, где тысячи афганцев стараются получить визу и покинуть страну.

Кроме этого, большие очереди скопились в международном аэропорту Кабула на коммерческие авиарейсы: ранее агентство Associated Press сообщало, что поскольку талибы захватили все погранпереходы на афганских границах, этот аэропорт остался единственным способом выбраться из страны, минуя талибов.

Многие афганцы смирились с тем, что им не удастся выбраться из страны. Другие заявляют, что они просто хотят мира, и если талибы возьмут власть мирным путем, разницы с нынешним афганским правительством не будет.

Эвакуируемым из Кабула британским подданным выделяют места на военных самолетах, которые пока что полностью заполнены.